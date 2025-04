Ilaria Sula, il giallo: indagata la madre dell'ex fidanzato killer?

Nella versione dell'indagato, che afferma di avere fatto tutto da solo, tutto è successo in poco meno di tre ore. Samson, dopo il delitto, ha infilato il corpo di Ilaria in una valigia lasciandola temporaneamente vicino alla porta di ingresso, per poi dedicarsi a pulire la sua stanza, utilizzando stracci e alcol che aveva in casa. E ancora: il giovane afferma di avere gettato vicino casa il coltello e un tappeto in un cassonetto assieme a tutto ciò che aveva utilizzato per cancellare le tracce ematiche. Quindi, sempre da solo, ha caricato la valigia sull'auto ed è partito per raggiungere la zona di Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale, e gettarla in un burrone.