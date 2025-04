Nel corso del dialogo con l'inviato del programma di Canale 5, il ragazzo ammette anche di aver capito che Mark potesse essere il responsabile della morte di Ilaria Sula. "A malincuore devo dire che io, come gli altri suoi colleghi, avevamo sospettato che mentisse perché non si è mobilitato in nessun modo per quanto riguardava Ilaria e ci siamo insospettiti tutti, dava delle risposte troppo fredde", confessa Adrian. Riguardo alla sua amicizia con Mark, invece, il ragazzo racconta: "Lo conoscevo dall'aprile del 2023 perché ho lavorato sia con lui sia con Ilaria". Infine, Adrian parla del rapporto tra Ilaria Sula e Mark Samson: "Si sono conosciuti, sono usciti qualche volta e si sono presi. Ilaria ormai l'aveva lasciato da due settimane. Lui non ha mai avuto una gelosia ossessiva, ma quella classica gelosia da relazione. Avendo avuto fiducia in lui, sicuramente Ilaria sarà andata lì con l'intento di chiarire, ma purtroppo Mark non ha mai saputo accettare i no".