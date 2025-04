Omicidio llaria Sula, l'ex risponde al gip: "Non ho premeditato il delitto" | L'ho uccisa il 26 marzo di mattina

Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula, la studentessa di origini umbre uccisa a Roma, ha dichiarato di non aver premeditato il delitto. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, durato oltre cinque ore, di fronte al gip. Nei confronti del giovane, i pm contestano l'omicidio volontario aggravato e l'occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpo di Ilaria lanciandolo, dopo averlo chiuso in una valigia, in un burrone.