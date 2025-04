"Allora, ora te lo ridico: se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada. Non lo so o mi devi seguire fino...", precisa Sara. "Perché fai così?", chiede Stefano. "Perché faccio così? Non lo so, dico mi stai seguendo", replica la ragazza. "Cosa speri di ottenere?", commenta il 27enne. "Io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi ottenere qualcosa se mi segui", ribadisce Sara. "È impossibile parlare con te", puntualizza Stefano. "Non è impossibile. Ma che cosa devi parlare di me, se il parlare per te significare provare, uscire e fare qualcosa? Mi dispiace e ora sono fidanzata", precisa la ragazza. "Non è vero", ribatte il ragazzo. "E ora sono fidanzata. Non è vero...va bene, metti che non sono fidanzata: non voglio nulla da te", spiega Sara. "E allora perché non me l'hai detto subito?", ribatte Stefano. "Ma quando te lo dovevo dire che non abbiamo mai parlato?", replica la ragazza. "E come mai non abbiamo mai parlato?", chiede il ragazzo. "E cortesemente mi lasci stare? Cortesemente te lo dico, non è il caso che tu mi continui a seguire", spiega Sara. "Se è l'unico modo per fare, cioè...", commenta Stefano. "No, non è l'unico modo perché te lo faccio finire subito perché già mi tediò", ribadisce la ragazza. "Pensa a me, pensa a me", ribatte il ragazzo. "Ma dove è questa relazione? Se tu manco sai nulla di me. Se tu vedi i messaggi, se tu vedi le chiamate non c'è niente. Non c'è manco una relazione, non c'è manco un "che fai?", "come stai?"", conclude Sara.