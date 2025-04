Femmincidio Ilaria Sula, l'amica: "Mark Samson mi ha scritto fingendosi lei"

"I giorni in cui Ilaria era "scomparsa" mi ha chiesto cosa facessi - prosegue la ragazza -, se uscivamo, se ci vedevamo, conversazioni normali tant'è che poi quando si è scoperto quello che ha fatto, io non ci credevo. Dal telefono di Ilaria, Samson, mi aveva scritto che si vedeva con un ragazzo che non aveva mai visto, che era fuori città, vicino Napoli, e che non mi voleva mandare la posizione nonostante io gliel'avessi chiesta tre, quattro volte durante tutta la conversazione. Sembrava veramente che scrivesse Ilaria perché lui ci conosceva talmente bene, o la conosceva talmente bene, che sapeva cosa e come scriverlo".