Delitto Ilaria Sula, l'amico di Samson: "Il giorno dopo non voleva lasciare incustodita l'auto, spero non ci fosse il cadavere"

Emergono nuovi dettagli su Mark Samson, il 23enne accusato del femminicidio della ex Ilaria Sula, avvenuto a Roma tra il 25 e il 26 marzo. Il Messaggero riporta il racconto di un amico del giovane, Maher Abouzeid, 23 anni, metà filippino metà egiziano, su cui, tra l'altro, si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. "Ero a lavoro (è un barista, ndr) e non ho nulla da nascondere: nelle ore in cui non ero al bar dormivo. Mark è un mostro, in quei giorni ha usato me e altri amici per depistare tutti". In particolare, il giovane spiega di aver visto Samson il giorno dopo la morte di Ilaria. "Abbiamo fatto serata e rimorchiato due turiste", racconta per poi aggiungere che Mark quella sera "non voleva lasciare incustodita” la sua auto "nemmeno per qualche ora. Voglio sperare che non ci fosse il cadavere di Ilaria".