Femminicidio Ilaria Sula, la confessione shock di Samson: "L'ho accoltellata da dietro, ha gridato poco e poi l'ho messa nei sacchi"

A quel punto la giudice, in un interrogatorio durato in tutto 5 ore, domanda a Samson: "Quindi ha perso la vita subito?". Samson risponde: "È morta subito". Incalza ancora la Gip con un'altra domanda: "Dopodiché ti ritrovi con il corpo di Ilaria nella tua stanza priva di vita alle 11 del mattino del 26 marzo, cosa fai?". "La metto in due sacchi, che avevo in cucina", la risposta di Samson. "Piano piano - dice in lacrime - stavo realizzando cosa avevo fatto e che era un problema più grande di me. Allora mi sono ricordato di una frase che disse mio nonno prima di andarsene: 'A tutto c’è una soluzione, tranne che ai morti'".