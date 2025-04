Ilaria Sula, sull'auto di Samson una dash cam con forse il video del cadavere

Grazie alla collaborazione tra i difensori del 23enne e gli investigatori la sim è stata trovata in un mobile nell'appartamento di via Homs, nel quartiere africano, teatro del delitto il 26 marzo. Il supporto digitale verrà ora analizzato e dai video sarà possibile accertare quando il corpo della giovane è stato caricato a bordo dell'auto, se Samson era da solo e il tragitto compiuto fino a Capranica Prenestina, centro a 40 chilometri dalla Capitale, dove Samson se n'è sbarazzato lanciandolo in un burrone.