Omicidio Ilaria Sula, il cellulare della ragazza ritrovato a casa di Samson

È stato ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa a Roma il 26 marzo dal suo ex, Mark Samson. Il telefono si trovava nell'appartamento di via Homs, nel quartiere africano, teatro del delitto. Per individuare il telefono sono risultate determinanti le informazioni fornite dal ragazzo, assistito nella sua confessione dagli avvocati Fabrizio Gallo e Alessandro Pillitu. Gli uomini della Squadra Mobile hanno recuperato e posto sotto sequestro il telefono e i pm di piazzale Clodio, che contestano a Samson oltre l'omicidio anche l'occultamento di cadavere, hanno già disposto la copia forense per l'analisi del dispositivo.