Omicidio Ilaria Sula, i verbali della scientifica

All'alba del 2 aprile la polizia è tornata nell'appartamento di via Homs, dove Mark Samson ha ucciso la studentessa Ilaria Sula. Restano dubbi sull’esatto momento del delitto e su eventuali complici nella pulizia della scena. Gli investigatori hanno trovato sangue in più stanze, materiale per le pulizie, tracce biologiche nell’auto e abiti sporchi di sangue. Gli elementi raccolti potrebbero smentire la versione fornita dal ventitreenne, secondo cui la vittima sarebbe rimasta a dormire dopo la notte del 25 marzo.