Bari, donna morta in un incidente con la moto: arrestato un prete | "L'uomo stava usando il telefono alla guida al momento dell'impatto"

"Non ho visto nulla, a un certo momento ho sentito un botto sotto la macchina e ha sobbalzato, però ho continuato perché non ho visto nulla. Ho pensato: 'Chissà che cosa ho preso', una pietra". E' quanto ha dichiarato don Nicola D'Onghia ai pubblici ministeri di Bari. "Avrò preso qualcosa che c'era in mezzo alla strada" ha detto di aver pensato il prete senza dare "peso a ciò che avessi potuto prendere, ma ai danni che avevo subito e al fatto che ero preoccupato di come tornare a casa". Il 54enne si era fermato a 238 metri di distanza dal luogo dell'incidente in un'area di servizio per chiamare la sorella e ha detto di non aver messo "in relazione" quanto "accaduto" nemmeno quando ha visto "in lontananza i lampeggianti" dei soccorritori giunti sul posto. "Ho detto: 'Ho preso qualcosa', ho pensato a un sasso, ma non a una persona". Versione a cui non credono gli inquirenti che hanno chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari. Non è "assolutamente possibile", scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare che abbia "scambiato 'per una pietra'" il corpo della 32enne dopo averlo sormontato "trascinandolo".