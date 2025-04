Bologna, 12enne morta in un frontale: il padre positivo ad alcol e cocaina

Guidava l'auto con a bordo la figlia 12enne quando tra Zola e Crespellano, nel Bolognese, si è scontrato con un altro veicolo in un frontale in cui sono morte la ragazzina, Melissa Cavallari, e una donna di 70 anni, Ileana Gaspari. Adesso l'uomo, un 49enne, è indagato per omicidio stradale dopo che i rilievi hanno riscontrato nel sangue un tasso alcolemico superiore alla media e positività alla cocaina. L'incidente si è verificato venerdì.