Un bambino di quattro anni, Thomas Viviano, è morto dopo essere rimasto ferito in un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco a Palermo. Il piccolo si trovava su una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della polizia municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. L'incidente è avvenuto lunedì a poca distanza dall'abitazione del bambino: il piccolo, arrivato in ospedale in condizioni disperate, è deceduto venerdì sera dopo quattro giorni di agonia.