Bus con scolaresca in gita tampona un Tir sull'autostrada A1: oltre 40 bimbi coinvolti

Un bus che trasportava 41 bambini delle elementari in gita scolastica si è scontrato con un Tir sull'autostrada A1. Il violento scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. La parte anteriore dell'autobus è stata completamente distrutta nell'impatto. Nessuna delle persone a bordo del bus - oltre ai bambini c'erano anche sei maestre, due mamme e due autisti - è rimasta ferita in modo grave.