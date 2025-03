Valsugana, Tir blocca auto contromano: ecco come una camionista ha evitato una strage

"Non ho fatto niente di speciale, solo una cosa normale". Lo racconta Sara De Bastiani, la 36enne bellunese autista di camion che giovedì si è messa di traverso lungo la statale 47 della Valsugana all'altezza dello svincolo di Marter, in Trentino, per fermare una Fiat 500 che viaggiava contromano in un tratto a doppia corsia a senso unico. In questo modo, probabilmente, ha evitato un incidente che poteva avere conseguenze gravi.