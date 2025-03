E' della Bergamasca la camionista dell'anno: si chiama Claudia e ha 47 anni

Trasferitasi nella Bergamasca, Claudia consegue la patente da camionista e, tre anni fa, comincia a lavorare, prima per un'azienda di Parma e dal 2023 come frigorista per una ditta di San Paolo d'Argon. "Trasporto frutta e verdura con la mia 'Bimba', uno Scania R500, - racconta a L'Eco di Bergamo. - Siamo in giro tutta settimana. Mi lavo nelle aziende dove carico e scarico o in autogrill e dormo sul camion. È faticoso, ma amo il mio lavoro. Il camion per me è tutto: un amico, un confidente. Me ne prendo cura come fosse una persona".