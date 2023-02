Malore in A1, camionista prima di morire accosta il suo tir carico di gas liquido

Gaito stava percorrendo il tratto d’autostrada tra Frosinone e Ceprano, trasportando un carico di liquido infiammabile, quando avrebbe avvertito il malore. Il mezzo pesante ha cominciato a sbandare e gli automobilisti attorno, notando il pericolo, hanno formato una sorta di barriera. L'andamento insolito, a zig zag in direzione Napoli, è stato segnalato alla polizia stradale. Lo riferisce il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno.

Mezzo in sicurezza

Nonostante stesse per perdere la lucidità, il camionista è riuscito a utilizzare le ultime forze che gli rimanevano per mettere in sicurezza il mezzo pesante, carico di liquido infiammabile. Poco prima di morire è riuscito ad accostare. Inutile l’intervento dei soccorsi, il 39enne è stato ritrovato morto nel suo tir.