Napoli, 40enne muore il giorno del suo compleanno dopo aver mangiato sushi al ristorante

I carabinieri del Nas, incaricati dalla Procura di Napoli, hanno eseguito dei prelievi nel locale dove è stato consumato il pasto e ascoltato le persone con le quali la vittima aveva pranzato. In via cautelativa l'attività di ristorazione è stata sospesa.

Come riporta Il Mattino, la donna si era recata al ristorante per festeggiare il compleanno con i parenti. Come lei anche altre persone hanno consumato lo stesso pasto e nessuna di queste, finora, ha accusato malori. Il marito ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non ha mai accusato reazioni allergiche. Gli inquirenti hanno disposto l'esame autoptico sulla salma, che consentirà agli investigatori di avere maggiori informazioni sull'accaduto.