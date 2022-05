Mantova, malore in campo: muore calciatore 27enne, stava per diventare papà

di Alessandra Rolla

Attaccante e capitano del Quingentole, stava disputando il match dei play off del campionato Uisp Open League di Mantova contro il Casalpoglio quando ha accusato un malore. Si è accasciato privo di sensi, mentre la palla era lontana, probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Subito sono intervenuti i soccorsi. La sorella del 27enne, presidente della squadra del Quingentole, ha usato il defibrillatore. Il ragazzo si è ripreso dopo un lungo massaggio cardiaco operato dai soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E' morto poche ore dopo il suo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane abitava a Quingentole ed era fidanzato: la settimana scorsa aveva annunciato che a settembre sarebbe diventato padre. Lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie in una casa di riposo del mMntovano.