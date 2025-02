Bologna, accosta nella corsia d'emergenza sull'A14: muore investito da due Tir

Dopo che il 29enne è sceso dal lato passeggero, è accaduto qualcosa che l'ha portato a spostarsi sulla carreggiata di marcia. Il padre non ha fatto in tempo ad accorgersene che si è consumata la tragedia. Il giovane non ha fatto in tempo a evitare l'impatto mortale coi due Tir. Il padre, sotto shock, ha poi allertato i soccorsi.