Milano, un anziano in bicicletta travolto e ucciso da un camion: inutili i soccorsi

Per i soccorsi gli operatori sanitari sono arrivati, in codice rosso, con un'ambulanza, un'automedica e con l'elisoccorso. Ma per il 74enne non c'era già più niente da fare. I carabinieri della compagnia di Pioltello sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente: non è chiaro infatti come il camion abbia travolto l'uomo.