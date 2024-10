Ciclista travolto e ucciso a Foggia, arrestato il presunto pirata della strada: avrebbe "confessato" al carrozziere

Determinanti per l'individuazione dell'uomo, le immagini delle telecamere di sorveglianza di un distributore di carburanti lungo la statale 17 dalle quali si nota il transito del ciclista alle ore 9.11 del 29 ottobre e il passaggio di una Chevrolet Trax alle ore 9.13. I militari dell'Arma, attraverso l'analisi, con gli specialisti del settore, delle parti del veicolo incidentato ritrovate sul luogo dell'incidente, e dalle visioni di altre riprese video, sono risaliti all'auto, alla targa e al suo conducente che, dopo l'incidente, sarebbe tornato ad Acquaviva delle Fonti. I carabinieri hanno rintracciato il veicolo parcheggiato davanti all'abitazione del 77enne con vistosi danni alla carrozzeria. Lo stesso medico ai carabinieri avrebbe riferito di aver sbagliato strada e di aver urtato qualcosa, ma di non essersi accorto cosa fosse in realtà.