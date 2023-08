Milano, ciclista travolta e uccisa da un camion in centro

A Milano una donna di 28 anni è stata investita e uccisa da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara, nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, in una zona del centro della città.

La vittima era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è stata travolta dal mezzo pesante. Ferito, ma in maniera lieve, l'autista del tir, un uomo di 54 anni.