Milano, betoniera investe donna in bici: morta 60enne

La ricostruzione

Secondo quanto riporta Milano Today, dalle prime informazioni pare che il camion stesse svoltando a destra mentre la donna in bici percorreva la strada da via Francesco Predabissi verso viale Lombardia. È possibile che al momento dell'impatto la ciclista stesse attraverso la via. All'incrocio il camion avrebbe agganciato la bici, trascinandola per una cinquantina di metri. Il conducente della betoniera, che non si era accorto di nulla, è stato avvertito da alcuni passanti che hanno assistito all'incidente e ha fermato il camion.