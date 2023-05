Milano, scontro tra un tir e una bici: morto un ciclista di 55 anni

Tragico incidente a Milano.

Un uomo di 55 anni, di origini cinesi, è morto dopo essersi scontrato in sella alla sua bici contro un tir in via Comasina. Dagli accertamenti della polizia locale, sembra che la vittima non stesse utilizzando la pista ciclabile. Il mezzo pesante, mentre svoltava a destra in via Novate, dove si trova un semaforo, ha urtato la bici trascinandola per circa 300 metri. Il conducente del tir, italiano, è risultato negativo all'alcoltest.