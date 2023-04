20 aprile 2023 14:22

Milano, ciclista 39enne travolta e uccisa da una betoniera in centro | Il conducente: "Ho ucciso una persona, uccidete anche me"

L'autista del mezzo è portato in ospedale in stato di shock. L'incidente è avvenuto in pieno centro, all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Sforza