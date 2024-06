Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto da una betoniera, mentre era in sella alla sua bicicletta. E' successo a Rho (Milano). Il conducente del mezzo pesante, 42 anni, non avrebbe visto il ciclista e lo ha investito durante la marcia, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio degli investigatori.