Milano, Tar annulla obbligo sensori angolo cieco per mezzi pesanti

A Milano il Tar ha annullato "integralmente" gli atti del Comune che prevedevano il divieto di accesso nelle zone di area B e C di bus e camion sprovvisti dei sensori dell'angolo cieco.

L'obbligo, entrato in vigore il primo ottobre, era stato deciso dopo una serie di incidenti mortali. Secondo il Tar della Lombardia, a cui si sono rivolti con due differenti ricorsi aziende di trasporto e Assotir, il Comune non ha le competenze in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza su cui ha competenze "esclusive" lo Stato.