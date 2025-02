Piacenza, auto esce di strada: muore un bambino di 4 mesi, grave la mamma

Un bambino di quattro mesi è morto a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. Il piccolo, nato a ottobre, era a bordo dell'auto guidata dalla madre, quando il mezzo è uscito di strada, per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di venerdì. Sia lui sia la donna erano stati trasferiti in eliambulanza all'ospedale di Parma, ma il piccolo è morto nel corso della notte. La mamma è grave.