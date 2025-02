Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto in località Saccol di Valdobbiadene (Treviso). Il giovane era da solo alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada finendo in un vigneto. Il 20enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è finito sull'asfalto. L'impatto al suolo è stato fatale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunti anche i carabinieri.