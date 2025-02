Morta in un incidente stradale sulla Sila, arrestato l'ex fidanzato: "C'era lui alla guida"

Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha disposto l'arresto per Mario Molinari, l'uomo di 52 anni accusato di essere stato alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente stradale in cui il 25 agosto scorso, nei pressi di Lorica, in Sila, morì la sua ex fidanzata, Ilaria Mirabelli, di 39 anni. L'accusa nei confronti dell'uomo è omicidio stradale. Molinari, negli interrogatori cui é stato sottoposto, ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo che alla guida della vettura, una Wolkswagen Up, si trovasse Ilaria Mirabelli.