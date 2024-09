Ilaria Mirabelli, i dubbi sulla morte in un incidente d'auto: si indaga per omicidio colposo

In base a quanto raccontato dall'uomo, che al momento non è indagato, alla guida c'era Mirabelli. La morte è avvenuta per arresto cardiaco. L'autopsia sul corpo della donna rileva delle ferite interne in più punti. Queste non sarebbero compatibili con l'incidente secondo la famiglia, che ha incaricato un consulente di parte e un legale per seguire tutte le fasi dell'inchiesta. Ad alimentare i sospetti c'è anche il fatto che secondo quanto raccontato dai conoscenti, la relazione tra Mirabelli e Molinari aveva avuto degli attriti, tanto che la donna aveva deciso di troncarla.