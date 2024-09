Un cittadino bulgaro di 42 anni è morto in ospedale a Foggia dopo un incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Cerignola porta a Stornara. L'uomo aveva riportato gravi ferite nell'impatto tra l'auto sulla quale viaggiava, guidata da un connazionale che ha riportato ferite gravi, e un mezzo pesante. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.