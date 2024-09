Francia, parla la donna che veniva drogata dal marito per poi essere stuprata da sconosciuti: "Ero come morta, era una barbarie"

Giséle Pélicot, la donna che per dieci anni è stata drogata dal marito per poi essere stuprata da sconosciuti ha testimoniato nel corso del processo a carico dell'uomo ad Avignone, in Francia. "Sono stata sacrificata sull'altare del vizio - ha dichiarato davanti alla Corte d'Assise del Vaucluse -. Quando vedete questa donna, drogata, abusata, una donna morta su un letto, naturalmente il corpo non è freddo, è caldo, ma io sono come morta", ha detto riferendosi alle immagini delle violenze subite. Il 71enne Dominique Pélicot stordiva la moglie con ansiolitici e sonniferi, nascondendoli nel bicchiere d'acqua o nei pasti, e poi altri uomini abusavano di lei con la sua complicità mentre era priva di sensi. I 51 coimputati dell'uomo sono soltanto una parte di coloro che in dieci anni hanno avuto rapporti sessuali con la donna mentre era incosciente.