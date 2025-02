Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale a Borgia (Catanzaro). Due automobili si sono scontrate frontalmente. Il conducente di una delle vetture è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata dopo l'impatto. Sulla stessa automobile viaggiava uno dei due feriti, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Nessuna preoccupazione, invece, per l'altro ferito a bordo dell'altro mezzo.