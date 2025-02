Camion perde il carico che centra un gruppo di ciclisti: un morto e un ferito grave a Salerno

Un ciclista 49enne ha perso la vita a Salerno in un tragico incidente in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Un camion in transito ha perso parte del suo carico di ecoballe che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Immediato l'arrivo dei soccorritori, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c'è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno.