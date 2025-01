Milano, morto in un incidente stradale il giornalista Fabio Postiglione

Un tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Milano, è costato la vita a Fabio Postiglione, 44enne giornalista del Corriere della Sera. L'uomo, mentre era a bordo della sua moto, sarebbe stato investito da una vettura sulla A51 all'altezza di Cologno Sud, in direzione Venezia. Soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, Postiglione è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele. Era sposato dal 2019 con la collega di Mediaset Valentina Trifiletti. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.