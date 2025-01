Cremona, 15enne travolta e uccisa da un bus mentre andava a scuola

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus mentre andava a scuola a Cremona. L'incidente è avvenuto alle 7:40 in via Dante. Secondo i soccorritori del 118 la giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia per le indagini del caso. L'autista del mezzo è un 55enne che è stato portato in ospedale in stato di shock.