Caltanissetta, porta i figli a scuola e va fuori strada: muore bimba di 9 anni

Tragico incidente stradale a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una bambina è morta dopo che l'auto guidata dalla mamma di 36 anni ha perso il controllo andando fuori strada. A bordo della vettura anche altri due fratellini di 5 e 4 anni. Le condizioni della vittima erano apparse subito gravissime. Era stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela, ma non ce l'ha fatta. La donna, che stava accompagnando i figli a scuola, è rimasta ferita gravemente e si trova ora in ospedale. Sul posto dell'incidente è intervenuta la polizia per ricostruire l'esatta dinamica.