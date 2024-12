Roma, scontro con un bus Atac: morto conducente automobile

Incidente tra un'auto e un bus Atac nella notte a Roma: morto un 44enne. L'incidente è avvenuto intorno alle 3, nella zona di Villa Giordani. Coinvolti nel tamponamento un'auto, una Peugeot 207, e un bus Atac mentre procedevano entrambi in direzione fuori Roma. Il conducente dell'auto, un 44enne di nazionalità marocchina, è morto sul colpo. Il conducente dell'autobus è stato trasportato all'ospedale Vannini per le cure mediche necessarie e per essere sottoposto agli esami di rito.