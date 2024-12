Scontro tra due auto a Viareggio, muoiono una donna e una bimba di 11 anni

Una donna di 35 anni e una bambina di 11 sono morte in un tragico incidente d'auto a Viareggio. Diversamente da quanto emerso in un primo momento, la piccola sarebbe una nipote della donna e non la figlia. Il sinistro è avvenuto sulla Variante Aurelia nella tarda mattinata di domenica. A bordo dell'auto c'erano anche due sorelline, di 6 e 9 anni, (figlie della vittima) e il padre delle bambine: i tre sono rimasti feriti nello scontro con un'altra vettura. Ferito anche il conducente del secondo veicolo. Sembra che al momento dello schianto, una delle due macchine coinvolte fosse appena entrata nella Variante dall'ingresso di Viareggio sud, mentre l'altra era già sull'arteria, che stava percorrendo in direzione Massa Carrara.