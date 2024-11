Roma, scontro violento fra auto: morta una studentessa 21enne

Una studentessa di 21 anni è morta in un incidente stradale a Roma. La giovane viaggiava assieme ad altri universitari fuori sede su un'auto che si è scontrata violentemente con un'altra vettura su via Tiburtina. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, mentre un altro passeggero è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. In tutto i feriti sono sette.