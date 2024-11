Schianto Freccia Tricolore a Caselle, si rafforza l'ipotesi del "bird strike"

Per il momento l'unico indagato nel procedimento è il pilota, il maggiore Oscar Del Dò, che quando si rese conto dell'avaria indirizzò la Freccia verso la pista dell'aeroporto, in un punto completamente privo di mezzi e di persone, e si lanciò con il paracadute. L'apparecchio, però, dopo avere toccato il suolo continuò a strisciare in linea retta, ruppe la recinzione urtando un'automobile di passaggio sulla strada limitrofa. A quanto si apprende non sono emerse, almeno per ora, anomalie di qualche natura nel motore.