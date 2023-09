Schianto aereo Frecce Tricolori, le possibili cause dell'incidente

Il problema al motore potrebbe essere da mettere in relazione con quello che in gergo tecnico si chiama "bird stroke", un urto con uno stormo di uccelli.

L'aereo delle Frecce precipitato, chiamato Pony 4, stava sfrecciando con quattro compagni in una formazione a triangolo di cui occupava l'ultimo posto della "coda" di sinistra. L'apparecchio ha proceduto inizialmente in linea retta, poi all'improvviso ha iniziato a perdere quota. Subito prima che il muso punti verso il suolo il pilota, il maggiore Oscar Del Dò, si è lanciato nel vuoto. Pony 4 invece si è schiantato per terra, prendendo fuoco. In quel momento sulla strada che costeggia il perimetro dell'aeroporto stava passando un'automobile con a bordo la bambina di 5 anni rimasta uccisa, i genitori e il fratello della piccola. Non è ancora chiaro se ci sia stato un contatto con l'aereo, ma la vettura è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e incendiata.

Pm: "Accertamenti in corso"

"Sono in corso gli accertamenti che, come capirete, sono complessi, lunghi. In questo momento non si può dire molto, stiamo facendo ancora tutti i rilievi. Le forze dell'ordine sono tutte intervenute. Bisogna ancora raccogliere vari pezzi dell'aereo e i reperti dell'auto. Al momento non si può dire molto altro, è tutto in corso di accertamento". Lo ha chiarito Gabriella Viglione, a capo della Procura di Ivrea.