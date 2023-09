Schianto Frecce Tricolori, nel 1996 un'altra tragedia vicino all'aeroporto di Caselle

Nell'impatto persero la vita i due piloti e i due proprietari del caseggiato, entrambi di 55 anni, che si trovavano nella stalla per accudire il bestiame. Per quanto riguarda gli altri passeggeri del velivolo di fabbricazione russa, che si era recato a Torino per caricare diverse automobili di lusso da consegnare poi al Sultano del Brunei, otto rimasero illesi mentre gli altri riportarono ferite di varia gravità.