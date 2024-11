Udine, l'auto contro il muro: Alexia muore dopo una settimana di agonia

Amava la danza - Alexia insegnava hip hop. Aveva studiato all'istituto Zanon di Udine dove si era appassionata di comunicazione e social media. Lo scorso giovedì 7 novembre, verso le 19 e 30, Alexia Vecchiato stava guidando la sua auto quando in via Roma, a Castions di Strada, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro il muro di un'abitazione.



Cause da accertare - Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incidente. Ferita in modo grave, era stata intubata sul posto per poi essere trasportata con urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.