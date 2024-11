Roma, raccolta fondi per Daniele Virgili: l'agente della polizia locale investito da un carabiniere ubriaco

E' stata lanciata su gofundme una raccolta fondi per aiutare Daniele Virgili, l'agente di 25 anni della polizia locale di Roma investito dall'auto guidata da un carabiniere in stato di ebbrezza. Nell'incidente, che ha causato il ferimento di altre due colleghe, Virgili ha riportato le conseguenze più gravi, subendo l'amputazione di una gamba. Ora i colleghi che da ieri fanno le file per donare il sangue, hanno aperto la raccolta fondi per sostenere il giovane e la sua famiglia nelle spese mediche e nel lungo percorso di recupero, poiché la tragedia gli ha causato l'impossibilità di tornare a svolgere il lavoro che tanto amava.