Vigile investito a Roma, la chat con la famiglia dopo l'incidente: "Sto morendo" | Le code per donare sangue in ospedale

Il papà Maurizio e il fratello Riccardo lo hanno chiamato subito e hanno cercato di tenerlo al telefono il più possibile, mentre si precipitavano sul luogo dell'incidente. Sono arrivati insieme all'ambulanza. "Ci siamo trovati davanti a una scena agghiacciante che non dimenticherò mai - racconta il padre al Messaggero -. Io gli ho stretto la mano finché non lo hanno portato via. Ripeteva 'ti voglio bene, sto morendo, sto morendo'. Io ero disperato e arrabbiato". La rabbia. Perché mentre il figlio è quasi in fin di vita, l'uomo alla guida dell'auto che lo ha travolto, un carabiniere di 30 anni libero dal servizio, pare non rendersi conto di ciò che è appena accaduto. "Era ubriaco e rideva davanti a noi. Ci guardava quasi con aria di sfida, con fare strafottente, senza rendersi conto di quello che aveva combinato. Aveva appena distrutto la vita di un ragazzo che finalmente aveva realizzato il suo sogno e ora non potrà più perseguirlo".