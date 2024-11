Un giovane di 18 anni è morto in seguito a un incidente stradale in località Ferriera di Torgiano (Perugia). Secondo le prime informazioni dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il 18enne era alla guida della sua moto 125, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Fiat Panda. Il conducente della vettura è rimasto illeso mentre il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Perugia dove è morto per le gravi ferite riportate.