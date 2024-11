Incidenti sul lavoro, investito da un carrello elevatore: morto un operaio a Lucca

Un 69enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di una cartiera di Lucca: sarebbe stato investito da un carrello elevatore in movimento, forse in retromarcia. Sia la vittima sia il conducente risulterebbero essere dipendenti dell'azienda con sede in località San Pietro a Vico. Sul posto il personale del 118, la polizia e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.